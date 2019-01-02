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Информатизация социальной сферы выйдет на новый уровень в Тюменской области

Общество, 16:21 02 января 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область внедряет информационные технологии в социальную сферу. В настоящее время граждане могут получить четыре государственные услуги регионального департамента социального развития, воспользовавшись электронной подписью.

Например, стало возможным получение электронной справки о получении (неполучении) мер социальной поддержки. Активно идет работа по автоматизации процессов в социальной отрасли. Разработан и внедрены программные модули "Приемная семья для пожилых и инвалидов", "Учет детей с расстройствами аутистического спектра", модернизирован "Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Доля госуслуг департамента, предоставленных в электронной форме, повысилась с 37% в 2017 до 62% в 2018 году.

В 2019 году работа продолжится. Так, запланировано внедрение межведомственного информационного банка данных "Медико-социальная помощь", не имеющего на текущий момент аналогов в России.

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