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Юргинская центральная библиотека отметила 95-летие

Общество, 17:24 02 января 2019

urgacbs.ru Сотрудники Юргинской центральной библиотеки | Фото: urgacbs.ru

История Юргинской центральной библиотеки берет начало с конца XIX века, когда в церковно-приходской школе открылась читальня. Однако официальной датой основания учреждения принято считать 1923 год - именно в то время ему был присвоен статус районной библиотеки.

Библиотечный фонд в те годы в основном состоял из книг, брошюр, газет и журналов, однако их было недостаточно. В 1937 году в учреждении был внедрен передвижной метод работы. Всего сотрудники организовали 20 передвижек. Библиотекари планировали охватить ликбезом более 1 тыс. 400 неграмотных и почти 1 тыс. 700 малограмотных граждан.

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", не останавливалась работа и в военные годы. Библиотека всеми силами старалась укрепить в советских людях веру в Великую Победу. В 50-60 годы, в период активного открытия нефтяных и газовых месторождений, в библиотечных фондах появились книги, рассказывающие о подвигах геологов и нефтяников, здесь они хранятся до сих пор.

Во времена социалистической индустрии, которая проходила в семидесятые годы, библиотекари наряду с газетчиками рассказывали сельчанам об успехах в полях и на районных фермах. Также в этот период времени они ввели новую форму тобщения – "Ленинские чтения". Открывались читальные залы, в библиотеку приезжали тюменские писатели, которые рассказывали о своих произведениях.

В 1978 году Юргинская районная получила статус центральной библиотеки. "Мы постоянно находимся в развитии, предлагаем посетителям новые интересные формы общения. С 2014 года у нас можно получить доступ к информационным ресурсам Национальной электронной и президентской библиотеки", - отметила заведующая Централизованной библиотечной системой Юргинского района Ольга Арсентьева.

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