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Ребята, проходящие реабилитацию в центре "Родник", познакомились с книжными героями

Общество, 18:43 02 января 2019

rodnik-72.ru

Выставку книг, которые в 2018 году отмечают свои юбилейные даты, организовали специалисты библиотеки тюменского реабилитационного центра "Родник", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Сейчас в центре отдыхают и лечатся 85 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Познавательную тематическую беседу провела библиотекарь Наталья Хохлова. Кроме того, для детей была организована занимательная викторина.

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