Молодым мамам помогают открыть бизнес в Тюменской области

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Служба занятости населения Тюменской области помогает женщинам, выходящим из отпуска по уходу за ребенком, открыть бизнес.

Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, 15 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, начали собственное дело в 2018 году. Женщины открыли бизнес по таким направлениям, как парикмахерские услуги, салоны красоты, занялись производством молока, выращиванием и разведением птицы, а также нашли себя в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

Так, женщина с двумя детьми из Исетского района после окончания учебного заведения долгое время не могла найти работу по специальности - технолог общественного питания. Ей помогли решить вопрос аренды помещения, зарегистрироваться в качестве юридического лица, получив финансовую помощь она смогла организовать небольшой ресторанный бизнес.

Кстати, по распоряжению департамента труда и занятости населения Тюменской области с февраля 2018 года женщины, имеющие несовершеннолетних детей, пользуются приоритетным правом на получение государственной услуги по содействию самозанятости.