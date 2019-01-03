Ученики школы поселка Московский - призеры и победители конкурсов и олимпиад
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Школьники поселка Московский - активные участники, призеры и победители конкурсов и олимпиад не только районного, регионального, но и всероссийского уровней.
Ребята участвуют в волонтерской деятельности, инициируют и реализовывают различные проекты. Один из ярких примеров тому – победа команды школы пос. Московский в проекте "Это бизнес, детки!" и поездка в Москву на экскурсию в известную компанию "Black Star".
У школы хорошие выпускники - в 2018 году четверо ребят награждены медалью "За особые успехи в учении", пишет "АиФ - Западная Сибирь".