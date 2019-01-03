Юные изобретатели Тюменской области вышли в финал в всероссийского форума

фото с областного форума "Шаг в будущее". ИА "Тюменская линия" фото с областного форума "Шаг в будущее". ИА "Тюменская линия"

Победители областных и окружных этапов форума "Шаг в будущее" представят свои работы на всероссийском уровне. Финал соревнований пройдет в двух возрастных категориях.

Ученики с 8 по 11 классы отправятся в Москву, юниоры с 5 по 7 класс представят свои разработки в Реутове. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, наш регион представят ребята из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского городского округа, Сладковского, Нижнетавдинского, Юргинского, Ишимского, Упоровского и Уватского районов.

Ребята выступят на симпозиумах "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего", "Естественные науки и современный мир", "Математика и информационные технологии", "Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе", "Социально-гуманитарные науки и искусство".

Добавим, что каждый год тюменские школьники становятся призерами и победителями всероссийского форума "Шаг в будущее", пишет "Мегатюмень".