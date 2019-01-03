Итоги программы "Ты - предприниматель" подвели в Тюмени

Фото: minpromtorg.gov.ru Фото: minpromtorg.gov.ru

Более ста молодых тюменцев открыли собственный бизнес в 2018 году. Итоги программы "Ты - предприниматель" подвели в Тюмени.

Как рассказал председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству организации "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов, обучение основам бизнеса прошли около трех тысяч человек.

"Задача программы – вовлечь в бизнес молодых людей, показать ребятам перспективы. Большой отклик программа нашла у школьников. Старшеклассники не только с удовольствием посещали образовательные семинары, но и смогли предложить интересные идеи для открытия собственного дела. А кто-то из них даже сумел самостоятельно заработать первые деньги. – Но, к сожалению, ребята эти в налоговой инспекции пока не регистрируются. Они лишь пробуют собственные возможности", - отметил он.

Программа дает возможность вникнуть молодым людям в детали ведения собственного дела. Но нужно понимать, что реальный результат будет виден лишь через два-три года. Есть и еще одна задача - это увеличение выживаемости бизнеса. И здесь Тюменская область в лидерах.

"У участников нашей программы выживаемость бизнеса очень высокая, около 70-80 процентов. Если же говорить о общероссийских показателях, то в среднем это всего процентов десять, - добавил он.

Добиться такого результата удалось благодаря не только образовательным программам и консультациям, но и хорошему стартовому пакету. Он позволяет молодым людям на первых шагах сэкономить около 300 тысяч рублей. В пакет входит помощь от партнеров, это и услуги по открытию счета, телефония, полиграфия, реклама, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, федеральная программа "Ты – предприниматель" реализуется в 60 регионах России. В Тюменской области ее организатором является Центр развития бизнеса при поддержке ТРО "ОПОРА РОССИИ" и регионального правительства. Стать участником программы может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.