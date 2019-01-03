Врачи центра "Эндос" провели более двадцати тысяч операций

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Почти 22 тысячи жителей города и области стали пациентами хирургического отделения тюменского консультативно-диагностического центра "Эндос" в 2018 году, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"В центре "Амбулаторной хирургии" проводят такие операции, которые не требуют многодневного пребывания в стационаре. Пациенты поступают к нам с доброкачественными образованиями кожи и подкожно-жировой клетчатки: липомы, атеромы, папилломы, невусы . Оперативное вмешательство проходит под местной анестезией", - рассказал заведующий отделением, врач-хирург Алексей Преферансов.

В 2018 году полностью выполнен план по таким операциям, их сделано около трех тысяч. Тюменцев направляют в "Эндос" врачи первичного звена - операции проводятся по полису ОМС.