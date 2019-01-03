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Тюменские иллюстраторы могут побороться за международную премию

Общество, 14:42 03 января 2019

www.startaward.org

Прием заявок на премию The stArt Award продлится до 7 января. К участию приглашаются молодые иллюстраторы.

Как сообщают организаторы конкурса, лучшие работы будут напечатаны в международном издании BoekieBoekie, а также отмечены денежными призами.

Тема премии в этом сезоне: Пиноккио. Задача участников - создать серию иллюстраций к историям, написанным специально для BoekieBoekie. Макет, который художник получит после регистрации, даст понять, как много места работы могут занимать в каждом рассказе. Минимальное количество иллюстраций для участия - 5 (работы на оценку жюри нужно прислать в PDF-файле). Подробности размещены на сайте конкурса, пишет "Вслух.ру"

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