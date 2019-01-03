  • 3 января 20193.01.2019четверг
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Ликвидация незаконных свалок и расчистка русел рек продолжится в 2019 году

Общество, 15:23 03 января 2019

Архивное фото admtyumen.ru

Более 300 млн рублей было выделено в Тюменской области на реализацию государственной программы "Недропользование и охрана окружающей среды" в 2018 году. Основная задача программы - снижение негативного воздействия от хозяйственной деятельности тюменцев.

Как рассказала начальника отдела программ в сфере природопользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Людмила Скуратович, с 2012 по 2017 годы в регионе ликвидировано 156 несанкционированных свалок с твердыми бытовыми отходами. Еще от 17 таких свалок избавились в 2018 году в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тюменском, Ишимском районах. Как пишет "Тюменская область сегодня", в ближайшее время дополнительно ликвидируют шесть несанкционированных свалок.

"За счет средств федерального бюджета был разработан проект и в 2018 году выполнены работы по углублению малых рек и расчистке русел от кустарников, которые препятствовали прохождению паводка. На протяжении 14 км изъяты и вывезены все донные отложения. Ширина русел Карасули и Мергени достигает 20 метров", - уточнила она.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:22 03.01.2019В Тюменском районе чествовали семью Беловых, отметившую изумрудную свадьбу
16:47 03.01.2019Тюменцев просят с пониманием отнестись к ожиданию при обращении к медикам
16:14 03.01.2019Документальный спектакль о Тобольске презентовали начинающие актеры
15:23 03.01.2019Ликвидация незаконных свалок и расчистка русел рек продолжится в 2019 году