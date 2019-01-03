Ликвидация незаконных свалок и расчистка русел рек продолжится в 2019 году

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Более 300 млн рублей было выделено в Тюменской области на реализацию государственной программы "Недропользование и охрана окружающей среды" в 2018 году. Основная задача программы - снижение негативного воздействия от хозяйственной деятельности тюменцев.

Как рассказала начальника отдела программ в сфере природопользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Людмила Скуратович, с 2012 по 2017 годы в регионе ликвидировано 156 несанкционированных свалок с твердыми бытовыми отходами. Еще от 17 таких свалок избавились в 2018 году в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тюменском, Ишимском районах. Как пишет "Тюменская область сегодня", в ближайшее время дополнительно ликвидируют шесть несанкционированных свалок.

"За счет средств федерального бюджета был разработан проект и в 2018 году выполнены работы по углублению малых рек и расчистке русел от кустарников, которые препятствовали прохождению паводка. На протяжении 14 км изъяты и вывезены все донные отложения. Ширина русел Карасули и Мергени достигает 20 метров", - уточнила она.