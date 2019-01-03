Документальный спектакль о Тобольске презентовали начинающие актеры

фото официальной группы ВКонтакте "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" фото официальной группы ВКонтакте "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск"

25 начинающих театралов презентовали тоболякам эскиз документального спектакля об их городе. Через призму жизни обычных горожан участники проекта "Театральная эволюция" представили свое видение Тобольска.

"У нас получилось сделать театральное действие на хорошем уровне, ребята успели сработаться и между собой, и с режиссерами постановки. Совместными усилиями мы создали настоящий эскиз спектакля, который надо дорабатывать и использовать дальше для показов широкому зрителю. И, конечно, стоит отметить, что проект помог сформировать базу актеров и заинтересованных сценическим искусством людей для зарождения нового театрального сообщества в Тобольске", — отметил менеджер проекта Константин Ваганов.

Напомним, в течении двух дней участники проекта "Театральная эволюция" общались с тоболяками и узнавали их отношение к городу. На создание итогового продукта у актеров был всего лишь день, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".