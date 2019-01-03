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В Тюменском районе чествовали семью Беловых, отметившую изумрудную свадьбу

Общество, 17:22 03 января 2019

фото администрации Тюменского района

Владимира и Ульяну Беловых, отметивших изумрудную свадьбу, чествовали в поселке Боровский Тюменского района.

Супруги вместе уже 55 лет, познакомились на отдыхе в Крыму. Владимир Александрович Белов родился в 1934 году в деревне Дружково Спасского района Нижегородской области. Ульяна Яковлевна – уроженка города Тюмени.

В поселок Боровский, куда они переехали уже вместе, у Владимира и Ульяны родился сын. Оба супруга проработали на Боровской птицефабрике до самой пенсии. В молодости были в числе дружинников, вели активный образ жизни. За добросовестный многолетний труд оба удостоены почётного звания "Ветеран труда".

Он - большой любитель сада и огорода. До сих пор водит автомобиль, сам содержит дачу, всегда участвует в выставках "Дары осени", занимая призовые места.

Ульяна Яковлевна ухаживает за рассадой, на ее подоконниках всегда зеленеет лук, на огороде - множество овощей, яблок, вишни, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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