Агрофирма КРиММ анонсировала тридцать вакансий на новом заводе

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На новом заводе КРиММа, после запуска всех производственных линий, намерены создать еще более 30 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор Геннадий Рязанов.

"На предприятии планируем выпускать три вида продукции – это пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, охлажденный картофель и бланшированный, то есть обработанный кипятком или паром", - уточнил он.

Вся современная производственная линия голландского производства уже завезена и в январе начнется сборка.