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Агрофирма КРиММ анонсировала тридцать вакансий на новом заводе

Экономика, 19:51 03 января 2019

krimm.ru

На новом заводе КРиММа, после запуска всех производственных линий, намерены создать еще более 30 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор Геннадий Рязанов.

"На предприятии планируем выпускать три вида продукции – это пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, охлажденный картофель и бланшированный, то есть обработанный кипятком или паром", - уточнил он.

Вся современная производственная линия голландского производства уже завезена и в январе начнется сборка.

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