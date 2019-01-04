К оказанию социальных услуг в Тюменской области привлекают негосударственные компании

Открытие Пункта обогрева для бездомных. Фото АНО ЦРСП ТО "Милосердие" Открытие Пункта обогрева для бездомных. Фото АНО ЦРСП ТО "Милосердие"

Негосударственные организации привлекают на рынок социальных услуг в Тюменской области. Таким образом повышается конкуренция в сфере социального обслуживания - человек получает возможность сам выбирать объем и поставщика услуг.

По сравнению с 2017 годом удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности в Тюменской области вырос на 34,3%, а в 2019 году планируется его увеличение до 43,4%.

Помощь должна быть доступна самым незащищенным людям, считают тюменцы. Поэтому при поддержке депутатов Тюменской областной думы для помощи лицам без определенного места жительства специалисты Центра развития социальных проектов "Милосердие" создали "Пункт обогрева для бездомных". Он обеспечивает бездомным людям возможность переночевать в тепле, поесть, помыться и постричься. Кроме того, в пункте можно получить экстренную или плановую медицинскую помощь, содействие в восстановлении документов. В проекте участвуют волонтеры, в том числе медики, сообщает департамент социального развития Тюменской области.