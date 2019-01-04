Информатизации тюменского здравоохранения продолжится в 2019 году

Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск) Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

4,5 млн электронных талонов для посещения врачей выдано в Тюменской области в 2018 году. Итоги информатизации тюменского здравоохранения подвели в профильном департаменте.

Специальное мобильное приложение "Медицина72" скачали более 143 тысяч пользователей, с его помощью ежемесячно записываются на прием более 35 тысяч человек. Расширяется использование электронной очереди. Сегодня в Тюменской области работает 91 инфокиоск и 311 табло. В 2019 году планируется дополнительная поставить еще 30 инфокиосков и 95 табло.

За прошедший год выдано более 4,5 миллионов талонов, что на 27% больше чем в 2017 году. Набирает популярность сервисы личного кабинета пациента. Так, получением документов из электронной медицинской карты воспользовались в 2018 году почти 18 тысяч человек, выбрали медицинскую организацию через интернет 643 человека, получили информацию о стоимости услуг — 690.