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Всероссийские соревнования "Горы равных возможностей" пройдут в Тюмени

Спорт, 11:14 04 января 2019

dreamski.ru

Пятые соревнования УФО "Горы равных возможностей" по лыжным гонкам для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья состоятся в Тюмени 10 февраля. В них примут участие жители Камчатки, Татарстана, Алтайского края, Мурманска, Москвы, Сочи и других городов.

В прошлом году "Горы равных возможностей" выиграли президентский грант в первой волне. Организатором соревнований выступает региональное благотворительное общественное движение Тюменской области "Подари ребенку праздник". Дополнительную информацию можно найти в группе сообщества во Вконтакте.

Напомним, что в Тюменской области уже есть опыт адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через занятия спортом. Этим летом тюменцы попробовали новый вид реабилитации и абилитации с помощью роликов в ходе реализации проекта "Лето равных возможностей". Проект получил поддержку грантового конкурса "Моя идея" в размере 350 тыс. рублей, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

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