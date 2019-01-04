Выставку картин Александра Павлова можно посетить в сентябре

Фото Тюменской областной думы Фото Тюменской областной думы

Тюменский живописец-лирик Александр Павлов представит свои работы в музейном комплексе имени Словцова 22 сентября 2019 года.

"2018 год вышел у меня промежуточным, чуть более тихим по событиям: много работал в загородной мастерской, участвовал в обменной выставке с художниками Татарстана, отправлял картины на межрегиональную выставку в Челябинск, ездил в творческие командировки и готовился к большому проекту, назначенному на осень 2019 года, – поделился мастер.

Живописец, как пишет "Тюменская область сегодня", планирует выставить ряд новых полотен. "Мы посчитали, что конец сентября – идеальное время: и дачный сезон завершается, и в город с каникул возвращаются студенты", - подытожил Павлов.