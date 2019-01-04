Тюменцев приглашают на "День короткометражного кино"

фото из официальной группы ВКонтакте "День короткометражного кино" фото из официальной группы ВКонтакте "День короткометражного кино"

Тюменцы могут присоединиться ко Всероссийской акции "День короткометражного кино". Бесплатные кинопоказы пройдут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева до 6 января.

Для зрителей подготовили пять программ:"Семейное кино", "Звезды в коротком метре", "Фестивальные хиты. Один против всех", "Детская анимация".

Организаторами фестиваля выступили Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентр.