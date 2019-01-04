  • 4 января 20194.01.2019пятница
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцев приглашают на "День короткометражного кино"

Общество, 13:01 04 января 2019

фото из официальной группы ВКонтакте "День короткометражного кино"

Тюменцы могут присоединиться ко Всероссийской акции "День короткометражного кино". Бесплатные кинопоказы пройдут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева до 6 января.

Для зрителей подготовили пять программ:"Семейное кино", "Звезды в коротком метре", "Фестивальные хиты. Один против всех", "Детская анимация".

Организаторами фестиваля выступили Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентр.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:22 04.01.2019Тюменская группа выпустила сингл о сложных отношениях
13:01 04.01.2019Тюменцев приглашают на "День короткометражного кино"
12:32 04.01.2019Выставку картин Александра Павлова можно посетить в сентябре
10:24 04.01.2019Информатизации тюменского здравоохранения продолжится в 2019 году