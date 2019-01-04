Тюменцев приглашают на "День короткометражного кино"
фото из официальной группы ВКонтакте "День короткометражного кино"
Тюменцы могут присоединиться ко Всероссийской акции "День короткометражного кино". Бесплатные кинопоказы пройдут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева до 6 января.
Для зрителей подготовили пять программ:"Семейное кино", "Звезды в коротком метре", "Фестивальные хиты. Один против всех", "Детская анимация".
Организаторами фестиваля выступили Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентр.