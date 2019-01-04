Тюменская группа выпустила сингл о сложных отношениях

Фото официальной группы ВКонтакте музыкального коллектива "Мария Кюри" Фото официальной группы ВКонтакте музыкального коллектива "Мария Кюри"

Тюменский музыкальный коллектив "Мария Кюри" опубликовал сингл "Этого мало?". Послушать его можно в официальной группе инди-рокеров "ВКонтакте".

"Мы получаем от людей рядом очень многое, не задумываясь, столько же отдаём в ответ, – рассказали о песне сами музыканты. – Улыбки, прикосновения, взгляды, эмоции и время. Цените это, скучайте друг по другу и дарите приятные воспоминания. Даже если все когда-то прекратится, у вас останется то самое чувство, которое заставляет улыбаться, погружаясь в омуты памяти. Но лучше не прекращайте".

Получилась энергичная, легкая по звучанию и запоминающаяся композиция. Трек был записан на тюменской студии "Барабан" и сведен EDM-музыкантом Floormove, пишет "Вслух.ру".