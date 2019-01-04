Мобильное приложение для жильцов многоквартирников разработают в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области могут быть доступно мобильное приложение, при помощи которого можно отследить работу управляющих компаний, оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу.

Сейчас молодые бизнесмены - резиденты технопарка - работают над созданием сервиса в сфере ЖКХ, позволяющего автоматизировать процессы взаимодействия управляющей компании и жильцов.

Для УК информационная система облегчит управление многоквартирным домом, жильцы получат качественное мобильное приложение, в котором будет отражаться вся необходимая информация. Кроме того, жители смогут воспользоваться приложением для подачи заявки в аварийно-диспетчерскую службу.

С 1 марта 2019 года вступают в силу изменения в законодательстве в части работы аварийно-диспетчерской службы, в результате которых требования к управляющим компаниям ужесточаются, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, компании, получившие статус резидента бизнес-инкубатора технопарка, получают от региональной власти ряд преференций, в числе которых возможность субсидирования, льготная аренда офиса, налоговые льготы и др.