Рождественская гонка на собачьих упряжках пройдет на пруду Лесном

Фото Дмитрия Шаромова со страницы представителя ТРОО "Федерация ездового спорта" Фото Дмитрия Шаромова со страницы представителя ТРОО "Федерация ездового спорта"

Традиционная рождественская гонка на собачьих упряжках состоится в Тюмени 5 и 6 января в Тюмени. Всех желающих ждут на пруду Лесном.

В первый день соревнования начнутся в 17 часов вечера, а 6 января заезды стартуют с 10 утра. Кроме тюменских спортсменов, по данным организаторов, на гонку приедут собачники и из других городов. Они будут состязаться в нескольких дисциплинах: нарта – спринт две собаки, лыжи – спринт одна собака (ски-джоринг), лыжи – спринт две собаки, хэппи-дог, адаптивные забеги и детские старты. Самые выносливые собаки и их хозяева преодолеют трассу в 5500 км.

Всего организаторы приготовили для участников три скоростных категории: 1 – СЕС1 класс (сибирские хаски с документами); 2 – СЕС2 класс (аляскинский маламут, самоедская лайка, якутская лайка, гренландская лайка с документами); 3 – открытый класс (входят все остальные породы, ездовые метисы, собаки без родословной).

Победителям и призерам в каждой из дисциплин получат дипломы, медали и денежные призы, а четвероногим спортсменам вручат корма. Насладиться соревнованиями, а также сфотографироваться с участниками могут все желающие абсолютно бесплатно. Рождественская гонка проходит при поддержке тюменской федерации ездового спорта, пишет "Мой портал".