Рождественская гонка на собачьих упряжках пройдет на пруду Лесном
Традиционная рождественская гонка на собачьих упряжках состоится в Тюмени 5 и 6 января в Тюмени. Всех желающих ждут на пруду Лесном.
В первый день соревнования начнутся в 17 часов вечера, а 6 января заезды стартуют с 10 утра. Кроме тюменских спортсменов, по данным организаторов, на гонку приедут собачники и из других городов. Они будут состязаться в нескольких дисциплинах: нарта – спринт две собаки, лыжи – спринт одна собака (ски-джоринг), лыжи – спринт две собаки, хэппи-дог, адаптивные забеги и детские старты. Самые выносливые собаки и их хозяева преодолеют трассу в 5500 км.
Всего организаторы приготовили для участников три скоростных категории: 1 – СЕС1 класс (сибирские хаски с документами); 2 – СЕС2 класс (аляскинский маламут, самоедская лайка, якутская лайка, гренландская лайка с документами); 3 – открытый класс (входят все остальные породы, ездовые метисы, собаки без родословной).
Победителям и призерам в каждой из дисциплин получат дипломы, медали и денежные призы, а четвероногим спортсменам вручат корма. Насладиться соревнованиями, а также сфотографироваться с участниками могут все желающие абсолютно бесплатно. Рождественская гонка проходит при поддержке тюменской федерации ездового спорта, пишет "Мой портал".