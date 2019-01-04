Наставник проекта "Шанс" рассказала о нюансах работы с подростками

фото официальной группы ВКонтакте "ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень" фото официальной группы ВКонтакте "ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень"

Видеоистория участников тюменского проекта "Шанс" — наставницы Натальи Евтюхиной и подростка Саши - появилась в Интернете.

"Я пришел в "Шанс", чтобы научиться чему-то новому и завести друзей. Больше всего запомнился день знакомства с моей наставницей. Наташа добрая, веселая и много улыбается. Мы посетили 51 мероприятие: побывали в Сибинформбюро, филармонии и аэропорту, катались на лошадях, пекли вафли и занимались скалолазанием. Я хочу и дальше осваивать скалолазание и заниматься рисованием. Мы с Наташей подружились и продолжаем общаться, — рассказал участник социального проекта "Шанс" двенадцатилетний Александр.

Видеоисторию можно посмотреть ВКонтакте. Напомним, что в 2018 году "Шанс" проходил в течение 8 месяцев. Третий проект объединил 100 пар "наставник-ребенок" и расширил географию — прошел в Ялуторовске.

В 2019 году "Шанс" пройдет по программе двойного наставничества и будет направлен на профориентацию, пишет "АиФ - Западная Сибирь".