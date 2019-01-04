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На месте взрыва в Магнитогорске следов взрывчатки не найдено

Происшествия, 18:58 04 января 2019

74.mchs.gov.ru

Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда многоквартирного жилого дома по ул. Карла Маркса в Магнитогорске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.

Напомним, взрыв, вызвавший обрушение квартир в секции многоэтажного дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря 2018 года. В тот же день на место происшествия прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 3 января на месте взрыва завершились аварийно-спасательные работы. Из-под завала извлечены тела 39 погибших.

Соб. инф.

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