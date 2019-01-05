В Тюменской области готовы принять соотечественников из-за рубежа

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В Тюменской области продолжается реализация региональной государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом", рассчитанная до 2024 года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В 2018 году в регион переехало более 230 человек. Вернувшиеся в страну соотечественники расселяются на территории Абатского, Армизонского и еще шестнадцати муниципальных районов, а также Голышмановского и Заводоуковского городских округов.В каждом из муниципалитетов создаются условия для их скорейшей адаптации, обустройства и интеграции в местное сообщество.

Чтобы стать участником программы, переселенец должен обладать профессией, востребованной на выбранной территории. На сегодняшний день в районах ждут врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов.

По вопросам, касающимся программы, можно обращаться в департамент труда и занятости населения Тюменской области ( Тюмень, ул. Советская, д. 61 , каб. 101, тел. (3452) 42-62-51, 42-62-48) либо в администрацию муниципального района или городского округа, который соотечественник выбирает для проживания, трудоустройства и дальнейшего участия в программе.