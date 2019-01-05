Доступная среда в Тюменской области расширяется

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Итоги работы по развитию безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровья за 2018 год подвели в Тюменской области.

Как сообщает региональный департамент социального развития, в Тюменской области уровень доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры выше общероссийский показателей.

Поэтапная реализации "дорожной карты" по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области предполагает достижения 100% доступности к 2025 году.