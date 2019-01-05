  • 5 января 20195.01.2019суббота
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер южный

Доступная среда в Тюменской области расширяется

Общество, 08:24 05 января 2019

Фото: www.oprf.ru

Итоги работы по развитию безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровья за 2018 год подвели в Тюменской области.

Как сообщает региональный департамент социального развития, в Тюменской области уровень доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры выше общероссийский показателей.

Поэтапная реализации "дорожной карты" по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области предполагает достижения 100% доступности к 2025 году.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:08 05.01.2019Дом частный, а мусор общий? Такого больше не будет
08:24 05.01.2019Доступная среда в Тюменской области расширяется
20:32 04.01.2019В Тюменской области готовы принять соотечественников из-за рубежа
18:39 04.01.2019Помочь или не мешать: как ускорить уборку мусора в Тюмени