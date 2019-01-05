Пятнадцать новых предприятий начнут работу в тюменском регионе в 2019 году

Фото: minpromtorg.gov.ru Фото: minpromtorg.gov.ru

Открытие более чем полутора десятков производств запланировано в Тюменской области в 2019 году. Предполагается, что будет создано 2 тыс. 500 рабочих мест.

В течение 2018 года были достигнуты соглашения о реализации ряда значимых проектов на территории Тюменской области. Среди них строительство завода по производству фанеры в Уватском районе (с ООО "Тюменский агропромышленный комплекс"), создание комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. штук в год в Голышмановском районе (ГК " Руском"). ООО "Газпромнефть – Снабжение" построит в Тюмени центр исследования пластовых систем, а ООО "Энерготехсервис" на территории индустриального парка "Боровский" создаст технический центр по производству и обслуживанию газовых электростанций.

Кроме того, достигнуто соглашение о строительстве гостиничного комплекса в аэропорту "Рощино".

Как ранее сообщало издание "Вслух.ру", в Тюменской области в 2018 году стартовало сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Это третья очередь "Тепличного комбината Тюмень Агро", завод по производству гормональных препаратов "Фармасинтез – Тюмень", производство пленки "Камского завода полимерных материалов" в Тобольске, научно–технический центр "НОВАТЭК НТЦ" в Тюмени, третья очередь молочного комплекса ГК "ДАМАТЕ" в Голышмановском районе и модернизация производства "Тюменского бройлера" в селе Каскара.