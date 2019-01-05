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Новое креативное пространство откроют для ишимской молодежи

Общество, 11:32 05 января 2019

Фото: мультицентр "Моя территория"

Мультицентр “Моя территория” откроет свое представительство в Ишиме в первой половине 2019 года.

Креативное пространство станет открытой площадкой для организации событий, где молодые люди смогут чувствовать себя комфортно, общаться и находить единомышленников.

Также команда мультицентра будет организовывать собственную линейку событий, направленных на развитие неформального образования, творчество, студенческое самоуправление, медиа.

Напомним, что в 2018 году подобный мультицентр открылся в Тобольске, за один год работы он объединил 2 тыс. 500 молодых людей. С марта команда провела 7 крупных проектов, которые были созданы, чтобы развивать надпрофессиональные компетенции, лидерские качества, знакомили с театральными сообществами, сферой медиа и уличным искусством.

Впервые бренд “Моя территория” появился в Тюмени в 2011 году, тогда было решено переименовать безымянный молодежный информационный центр и дать ему имя. За 7 лет команда объединила вокруг себя 360 молодежных сообществ и реализовала более 200 проектов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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