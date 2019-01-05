Крым стал самым популярным новогодним направлением у россиян

| Фото: пресс-служба администрации Черноморского района Республики Крым | Фото: пресс-служба администрации Черноморского района Республики Крым

70 тыс. туристов отдохнули с начала года в Крыму. Это направление стало самым популярным у россиян, процитировали министра курортов и туризма республики Вадима Волченко "РИА Новости".

С 28 декабря по 3 января полуостров посетило на 42% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

Вадим Волченко рассказал, что наплыв туристов не стал для них сюрпризом: "Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян. Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%".