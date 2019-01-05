  • 5 января 20195.01.2019суббота
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер южный

Крым стал самым популярным новогодним направлением у россиян

Общество, 12:57 05 января 2019

пресс-служба администрации Черноморского района Республики Крым | Фото: пресс-служба администрации Черноморского района Республики Крым

70 тыс. туристов отдохнули с начала года в Крыму. Это направление стало самым популярным у россиян, процитировали министра курортов и туризма республики Вадима Волченко "РИА Новости".

С 28 декабря по 3 января полуостров посетило на 42% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

Вадим Волченко рассказал, что наплыв туристов не стал для них сюрпризом: "Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян. Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Крым , места отдыха , Новый Год , туристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 05.01.2019Проект "Тобольск - духовная сила России" удостоен премии правительства России
13:24 05.01.2019Мусор выводят из тени: новая система обращения с ТКО в действии
13:14 05.01.2019Дни корейской культуры в Тюмени пройдут в сентябре 2019
12:57 05.01.2019Крым стал самым популярным новогодним направлением у россиян