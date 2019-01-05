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Работа по привлечению инвесторов продолжится в 2019 году

Общество, 15:24 05 января 2019

Фото: minpromtorg.gov.ru

Поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвесторов и развитие инноваций продолжится в Тюменской области в 2019 году.

Напомним, что в тюменском регионе для инвесторов созданы комфортные условия, благодаря чему в 2018 году объем вложений в основной капитал, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 43 процента.

Как считают эксперты, этому способствовало развитие в области индустриальных парков. Так, к примеру, в 2018 году был полностью укомплектован производственный парк "Боровский". Теперь на его территории работает 12 резидентов.

Что касается малого и среднего бизнеса, то в этой сфере трудятся около 219 тыс. человек. Предполагается в течение шести лет довести это число до 287 тысяч.

Образованный на базе Тюменского технопарка бизнес-инкубатор насчитывает более 50 резидентов-предпринимателей в сфере научно-технической и инновационной деятельности, получающих государственную поддержку. Их разработки широко известны не только на территории Тюменской области, но и далеко за ее пределами.

Привлекательность инвестиционного климата Тюменской области отметили зарубежные партнеры, в том числе из Китая. Летом 2018 года в областном центре состоялось масштабное международное событие - российско-китайская бизнес-сессия. Приоритетными направлениями для китайской стороны стали такие сферы как деревообработка, экологический туризм, а также создание на территории Тюменской области совместного бизнес-парка.

В начале 2018 года в области стартовал проект "Продаем тюменское". В его рамках в апреле 2018 года запущен "Экспортный марафон", реализацией которого занялись Торгово-промышленная палата региона и областной Центр поддержки экспорта. Потенциальные экспортеры смогли получить помощь в создании среды для организации системного сбыта. Причем не только на территории России, но и за рубежом, пишет "Тюменская область сегодня".

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