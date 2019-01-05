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Тюменский район продолжает подводить итоги юбилейного года

Общество, 16:18 05 января 2019

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Дистанционная олимпиада "Крым и Тюменская область" прошла в Тюменском районе под эгидой празднования 95-летия.

Первый этап олимпиады проходил на интернет-портале районного управления образования. Участникам необходимо было выполнить тестовые задания по таким предметам, как "Экология", "География" и "История". Во время второго этапа готовились творческие презентации, посвященные Республике Крым и Тюменской области.

Всего в первом этапе дистанционной олимпиады приняли участие 164 учащихся 7- 11 классов, из которых 87 –школьники из Республики Крым. Во втором состязались 15 ребят, набравших наибольшее количество баллов.

В декабре 2018 года итоги дистанционной олимпиады "Крым и Тюменская область", посвященной празднованию 95-летия Тюменского района, подвели окончательно, назвав имена победителей. Результаты опубликовали на портале управления образования. Лучших наградили дипломами и памятными подарками, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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