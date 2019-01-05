ХК "Рубин" проведет первые встречи на домашнем льду

Архивное фото: ХК "Рубин" Архивное фото: ХК "Рубин"

Команда хоккейного клуба "Рубин" откроет 2019 год матчами против китайских команд. 6 января спортсменам предстоит сыграть с командой "КРС-ОЭРДЖИ" из Пекина, а 8 января на лед выйдет дружина "Ценг тоу" из Цзилиня.

Хоккейный клуб "КРС-ОЭРДЖИ" основан в 2018 году, является фарм-клубом "Куньлунь Ред Стар" из Континентальной хоккейной лиги (Россия). Дебютировала китайская команда в предсезонном турнире в Тюмени, проиграв все матчи. В текущем чемпионате КРС после 39 матчей набрал 28 очков, у них четыре победы и предпоследнее место в турнирной таблице.

В своей истории "Рубин" играл с КРС дважды и оба раза победил: в предсезонном турнире в Тюмени с крупным счетом и в первом круге в Пекине, уже со счетом 3:1, причем китайцы открыли счет.

Перед новой встречей обе команды отдохнули от официальных матчей, поэтому игра в Тюмени не будет для "Рубина" легкой прогулкой. "Ценг-тоу" - команда, созданная в 2017 году в провинции Цзилинь, в основном сформирована из россиян. В текущем чемпионате находится на 18 месте. В первом круге на выезде "Рубин" обыграл китайскую команду со счетом 3:1. А во втором круге предыдущего чемпионата ВХЛ "Рубин" уступил на своем льду 2:4, пишет "Тюменская область сегодня".