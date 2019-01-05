Гончарную мастерскую для детей открыли тюменские волонтеры

| Фото: dariburg.ru | Фото: dariburg.ru

Тюменские волонтеры на президентский грант организовали гончарную мастерскую. Ребята из детских учреждений и семей в трудной жизненной ситуации смогут познакомиться с профессиями керамиста и гончара, пройти курс профориентации. Об этом рассказала руководитель Тюменской региональной организации "Тепло души детям-сиротам" Юлия Тараканова.

Занятия по керамике и гончарному мастерству превосходно развивают мелкую моторику, делают руки ребенка сильными, так как прежде чем создать шедевр необходимо хорошенько размять и подготовить материал.

"На лепке процесс творчества не заканчивается: изделие необходимо высушить, замыть, обжечь и расписать, а значит ребенок учиться терпению и усидчивости. Кроме того, после стольких стараний юный мастер уже не будет легкомысленно относиться к своему творению, поймет ценность труда, - уверена руководитель волонтеров. - Творческие же способности ребенка развиваются в данном случае в нескольких направлениях: лепку можно сравнить с работой скульптора, а роспись – работой художника. Также ребята познакомятся с народными игрушками, видами росписи и традициями".

Как пишет "Вслух.ру", продолжительность реализации первой части проекта составит 13 месяцев. Вторая часть посвящена профориентации.

"Детей ждет не только тестирование на склонность к типу профессии, но и яркие видеоматериалы, рассказывающие о различных профессиях, притчи о качествах, которыми должен обладать хороший работник и человек, увлекательные игры и работа с психологом. Значение профориентации переоценить невозможно, так как выбор профессии пожалуй один из самых главных в нашей жизни", - уверена Юлия Тараканова.

Тюменские семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, приглашают на бесплатные занятия по лепке из глины, гончарному мастерству и профориентации. Занятия проходят на регулярной основе по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63а (вход со стороны ул. 50 лет Октября). Подробности и запись по телефонам 8(922)002-33-68 Феньвеши Галина (лепка из глины, гончарное мастерство), 8(906)826-41-16 Кутузова Ольга (профориентация).