Выездные бригады тюменских эндокринологов обследовали более шестисот жителей

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Более шестисот жителей Тюменской области с сахарным диабетом проконсультировали выездные бригады эндокринологов КДЦ "Эндос" в 2018 году, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В состав бригад входят эндокринологи, врачи "кабинета диабетической стопы", медицинские сестры. Еженедельно специалисты выезжали в сельские поселения области. Проведено восемь семинаров, посвященных профилактике и диагностике сахарного диабета, роли самоконтроля и обучения пациентов в лечении сахарного диабета, йоддефицитным заболеваниям.

"Данный вид специализированной медицинской помощи сегодня по-прежнему актуален, - говорит куратор выездной работы КДЦ "Эндос", врач эндокринолог Наталья Таскаева. – Конечно, на базе территориальных учреждений есть возможность проводить различные обследования, но пациенты сельских районов области по-прежнему нуждаются в консультациях наших специалистов. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества и готовы дальше с коллегами и пациентами знаниями по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний".

В 2018 году консультации эндокринологов получили жители Викулово, Винзилей, Омутинского, Упорово районов, Заводоуковска, Ялуторовска, Нижней Тавды и других территорий области.

С 2009 по 2018 годы консультативную помощь получили более 25 тысяч жителей Тюменской области, из них 9 тысяч - больные сахарным диабетом. Обследовано около 5 тысяч пациентов.