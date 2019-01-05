Около 930 тысяч жителей Тюменской области пользуются порталом Госуслуг

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Количество жителей Тюменской области, зарегистрированных на портале Госуслуг, выросло за 2018 год с 756 тысяч до 930 тысяч.

Из региональных сервисов, доступ к которым открывает учетная запись портала Госуслуг, самыми популярными у тюменцев в 2018 году стали: "Представление информации о текущей успеваемости учащегося" (более 10 миллионов обращений) и "Прием заявок (запись) на прием к врачу" (более 3,3 миллионов записей).

Самыми популярными федеральными услугами у тюменцев в 2018 году стали "Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ" (более 100 тысяч заявлений в год), "Регистрация транспортных средств" (почти 45 тысяч запросов), "Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования" - (более 32 тысяч уведомлений).

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе планируют реализовать пилотный проект по внедрению 25 госуслуг, которые оказываются автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка.

"Развитие списка государственных услуг – одно из важных направлений. Нужно, чтобы жители получали услуги современно и по возможности дистанционно", - сказал глава региона.