В Тюмени стартует бесплатный фестиваль "FamilyGO!"

Фото: www.gigbor.by Фото: www.gigbor.by

Фестиваль уникального формата "FamilyGO!" стартует в Тюмени в январе. Тюменских родителей и подростков ждут различные квесты и конкурс на звание лучшей семьи.

Проект ориентирован на семьи с подростками в возрасте 11-16 лет.

"Возраст 11-16 лет был выбран не случайно — это именно тот подростковый период, когда ребенок вырастает, становится взрослее. И именно в этот момент важна родительская поддержка, которая, к сожалению, отсутствует, потому что родители думают, что это всё ещё ребенок. Родители не знают, как правильно отнестись к перепадам в настроении ребенка и к изменению его поведения. Хотя это является нормальным процессом: и в плане физиологии, и в психологическом плане", — отмечает руководитель проекта Кани Исаева.

Стартом фестиваля станет знакомство с психологами проекта, где семьи выберут наставника, который будет сопровождать их на мероприятиях, пишет "Мой портал".

Кроме этого, семей ждет продолжение в формате онлайн. Участники квеста смогут побороться за звание лучшей семьи, приняв участие в челлендж-программе. На итоговом закрытии в июне будут определены победители и спецноминации от партнеров проекта. Регистрация семей-участников доступна по ссылке.