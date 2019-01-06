Эффективные реабилитационные практики внедрили в тюменском "Роднике"

rodnik-72.ru rodnik-72.ru

В тюменском детском реабилитационном центре "Родник" разработаны и используются эффективные практики реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Синхро-С, Пекс, Тимокко, Дом Совы – это реабилитационное оборудование для развития и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра появилось в центре "Родник" не так давно. Специалисты изучили российский и зарубежный опыт работы и внедрили в практику комплекс, состоящий из четырех инновационных технологий.

Первая из них - метод биоакустической коррекции с помощью аппарата Синхро-С. Ребенок прослушивает акустический образ собственной электроэнцефалограммы, полученного путем преобразования текущей биоэлектрической активности головного мозга в звук слышимого диапазона музыкального формата.

Вторая - детская игровая терапия с использованием развивающе-коррекционного комплекса с видеобиоуправлением. Играя в игры, включенные в четыре комплекса, дети не замечают интенсивной тренировочной работы. С помощью веб-камеры и двух ярких шариков-перчаток на руках ребенок управляет событиями на экране. РЕСS - альтернативная система коммуникации — третья методика. Она способствует быстрому приобретению детьми навыков общения, благодаря совмещению словесного и визуального процессов. Метод позволяет ребенку донести до окружающих свои желания. Она не учит устной речи напрямую, но способствует ее развитию у ребенка с аутизмом.

Сенсорная стимуляция и интеграция при аутизме достигается с помощью методики "Дом Совы". Это сенсорно-динамический зал с набором специальных подвесных снарядов для занятий. В 2018 году реабилитацию в "Роднике" с использованием таких технологий получили 120 детей с аутизмом.