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Программа "Навигатум"поможет тюменским подросткам выбрать профессию

Общество, 13:29 06 января 2019

navigatum.ru

Профориентационную работу с детьми из малоимущих семей, а также с ребятами из семей в трудной жизненной ситуации будет проводить общественная организация "Тепло души детям-сиротам. На занятиях специалисты проведут тестирование по программе "Навигатум".

Это дистанционная программа, созданная в России по федеральному образовательному проекту. Материалы излагаются системно, показывают историю профессий от времен палеолита до наших дней. Педагоги расскажут как об известных профессиях, так и о новых, актуальных в ближайшие десять лет.

Как пишет "Тюменская область сегодня", на занятиях ребята узнают о качествах, которыми должен обладать хороший работник в той или иной сфере и подумают, какая профессия будет для них наиболее подходящей. Под руководством педагогов воспитанники поиграют в увлекательные игры, связанные с профессиональной деятельностью, и посмотрят яркие видеоматериалы- притчи. На занятия принимаются дети от семи до 17 лет. Проект рассчитан на 13 месяцев, он завершится в декабре 2019 года.

Занятия проходят по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63а.

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