  • 6 января 20196.01.2019воскресенье
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер южный

Кинокритики назвали лучший фильм прошлого года

Общество, 13:20 06 января 2019

Film.ru | Фото: Film.ru

Картина китайского режиссера Хлои Чжао "Наездник" стала лучшим фильмом 2018 года. К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает "Лента.ру".

В фильме рассказывается о ковбое Брэди, которому пришлось оставить родео из-за травмы головы. Главный герой возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место критики отдали картине мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома". Третьим стал фильм режиссера из Южной Кореи Ли Чхан-дона "Пылающий".

Ранее главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти выбрал десять лучших фильмов 2018 года. Первое место в его рейтинге занял байопик Адама МаКкея "Власть". За ним следует работа Альфонсо Куарона "Рома". Тройку замыкает фильм "Сможете ли вы меня простить?" режиссера Мариэль Хеллер.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 06.01.2019Программа "Навигатум"поможет тюменским подросткам выбрать профессию
13:20 06.01.2019Кинокритики назвали лучший фильм прошлого года
10:59 06.01.2019Санкт-Петербург признали лучшим городом для путешествия на Рождество
10:32 06.01.2019Эффективные реабилитационные практики внедрили в тюменском "Роднике"