Кинокритики назвали лучший фильм прошлого года

| Фото: Film.ru | Фото: Film.ru

Картина китайского режиссера Хлои Чжао "Наездник" стала лучшим фильмом 2018 года. К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает "Лента.ру".

В фильме рассказывается о ковбое Брэди, которому пришлось оставить родео из-за травмы головы. Главный герой возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место критики отдали картине мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома". Третьим стал фильм режиссера из Южной Кореи Ли Чхан-дона "Пылающий".

Ранее главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти выбрал десять лучших фильмов 2018 года. Первое место в его рейтинге занял байопик Адама МаКкея "Власть". За ним следует работа Альфонсо Куарона "Рома". Тройку замыкает фильм "Сможете ли вы меня простить?" режиссера Мариэль Хеллер.