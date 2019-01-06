Врачи-эндокринологи помогают тюменцам, страдающим сахарным диабетом

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Четыре тысячи тюменских пациентов посетили кабинет "диабетическая стопа". Осложнения выявлены у 2 тыс. 284 человека.

На протяжении года в ГАУЗ ТО "Консультативно-диагностический центр "Эндос" проходили профилактические акции, скрининги, консультации, Школы сахарного диабета не только на базе филиала центра, но и в поликлиниках поселков Тюменского района.

Специалисты эндокринологического центра в КДЦ "Эндос" выполняют важные задачи, в том числе - информирование пациентов о заболевании, оказание помощи в формировании здорового образа жизни. Профилактические скрининги, которые за прошедший год исчисляются десятками, помогают пациентам понять ситуацию, пишет "АиФ - Западная Сибирь"

В Тюменской области больных сахарным диабетом зарегистрировано 50 тыс. 582 человека. Больше половины - это жители областной столицы: по диабету 1 типа включены 1 тыс. 119 диспансерных больных, женщин - 538, мужчин - 581. По сахарному диабету 2 типа - 24 тыс. 558 человек, больше всего женщин – 16 тыс. 745, а мужчин – 7 тыс. 813. Всего больных сахарным диабетом 1 и 2 типа – 25 тыс. 677 жителей Тюмени.