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В России выпустят монеты с ракетным комплексом "Тополь"

Общество, 14:59 06 января 2019

aviaspace.ru | Фото: aviaspace.ru

Серия почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию ракетостроения, будет выпущена к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, сообщает Минобороны.

Монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" выйдут малым тиражом, чтобы привлечь внимание профессиональных нумизматов.

Отмечается, что обдумывается также выпуск юбилейных открыток "Твои гарнизоны, Россия" о службе офицеров-ракетчиков в отдалённых гарнизонах.

60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года.

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