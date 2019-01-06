В России выпустят монеты с ракетным комплексом "Тополь"

| Фото: aviaspace.ru | Фото: aviaspace.ru

Серия почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию ракетостроения, будет выпущена к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, сообщает Минобороны.

Монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" выйдут малым тиражом, чтобы привлечь внимание профессиональных нумизматов.

Отмечается, что обдумывается также выпуск юбилейных открыток "Твои гарнизоны, Россия" о службе офицеров-ракетчиков в отдалённых гарнизонах.

60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года.