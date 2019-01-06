Служба психологической поддержки помогает жителям Тюменской области

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Служба психологической поддержки работает в Тюменской области оказывает помощь взрослым и детям, сообщает региональный департамент социального развития.

Восемь лет назад в регионе по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начал действовать детский телефон доверия с единым общероссийским номером — 8-800-2000-122. Любой ребенок, подросток или родитель, испытывающий трудности в сложной ситуации, может позвонить и получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога.

Специалисты оказывают экстренную психологическую помощь в круглосуточном режиме. За 9 месяцев 2018 года на детский телефон доверия поступило более пяти с половиной тысяч звонков, в том числе свыше трех тысяч - от детей и подростков.

Основными случаями обращений на детский телефон доверия являются: трудности в общении со сверстниками, конфликты с друзьями, родителями, проблемы построения взаимоотношений с противоположным полом, жестокое обращение с ребенком в семье, а также получение справочной информации.

Кроме круглосуточных телефонных консультаций, специалисты службы выезжают по сигналам о социальном неблагополучии по месту жительства. Ежегодно служба осуществляет такие выезды, оказывая экстренную социальную и правовую помощь более 3,3 тысячам человек, из которых более двух тысяч -дети.

В октябре 2018 года департамент социального развития Тюменской области запустил новый социальный проект "Выездная семейная реабилитация в условиях загородных лагерей". Региональный центр "Семья" организует отдых для семей, испытывающих трудности в воспитании ребенка на базе детских загородных лагерей области. В проекте принимают участие более 270 тюменских семей, которым помогают наладить нормальные взаимоотношения опытные педагоги и психологи. В 2019 году проект будет продолжен.