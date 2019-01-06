Телемедицина широко используется в Тюменской области

Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком" Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"

В Тюменской области все шире используются возможности телемедицины, что позволяет врачам оперативно приходить на помощь пациентам в самых отдаленных районах, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Жители отдаленных территорий получили возможность, не выезжая в областную клинику, получить консультацию высококлассного специалиста в медицинской организации по месту жительства.

В 2018 году произошел существенный прирост применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи - 168 консультаций по 11 профилям медицинской помощи. Осуществлялся также дистанционный контроль за оказанием помощи пациентам с острым коронарным синдромом.

Местных медиков консультировали сотрудники регионального консультативно-мониторингового центра при ОКБ № 1. Выполнено 1 тыс. 233 таких консультации в формате "врач-врач". Уже сейчас созданная инфраструктура цифрового здравоохранения Тюменской области поэтапно распространяется во все медицинские организации. Внедряются телемедицинские технологии и системы поддержки принятия врачебных решений.

Задача ближайшего будущего - создание единой информационной системы здравоохранения Тюменской области, внедрение удобных информационных сервисов и телемедицинских услуг для пациентов, инструментов принятия решений для врачей и руководителей здравоохранения.