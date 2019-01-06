В Казанском районе фермер планирует выпускать элитные сыры

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

В Казанском районе фермер Максим Панов начнет производство сыров с длительной выдержкой. Большая камера созревания будет построена в 2019 году.

Молодой человек после окончания Алтайского университета по специальности "Экономика и управление на предприятиях АПК" вслед за родителями переехал в 2013 году в деревню Баландина Казанского района Тюменской области. Там в чистом поле построил фермерские помещения на 330 кв. м. Попробовал свои силы в овцеводстве, потом перешел на молочное животноводство. Теперь общее поголовье КРС в крестьянско-фермерском хозяйстве Панова насчитывает 120 голов, из которых 65 – дойное стадо. Благодаря правильной технологии доения и кормления, чистоте животных и помещений, молоко получается только высшего сорта.

1 октября 2018 года фермер открыл сыроварню, в среднем предприятие выпускает до 70 килограммов сыра в день, пишет "Тюменская область сегодня".