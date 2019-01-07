Лидеры детских и молодежных объединений прошли школу поликультурного общения

| Фото: egosano.files.wordpress.com | Фото: egosano.files.wordpress.com

Тюменские старшеклассники прошли школу поликультурного общения на базе загородного лагеря "Остров детства".

Лидеры детских и молодежных общественных объединений приехали из разных уголков большой Тюменской области, чтобы обсудить темы межнационального и межкультурного общения, взаимодействия с инвалидами, отношений взрослых и детей.

Объединившись в четыре отряда, семь десятков участников сбора на три дня погрузились в атмосферу дружбы и творчества. Игровой сюжет трехдневной программы развивался вокруг темы театра, которая попала в центр общественного внимания ввиду объявления в России Года театра. Каждый отряд превратился в театральную труппу, возглавляемую режиссером в лице вожатого, и подготовил к закрытию смены небольшой спектакль.

Состоялись лекции, мастер-классы, интерактивные игры. Старшеклассники создавали эмблему фестиваля дружбы народов, учились находить выход из конфликтных ситуаций, развивали ораторское мастерство. Встречались с известными людьми: почетным генеральным консулом Республики Беларусь в Российской Федерации в Тюмени Владимиром Шуглёй и с уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым.

Новый опыт дала встреча с представителем общественной организации "Белая трость" Степаном Пановым. Незрячий человек предложил игру, чтобы каждый почувствовал, каково не иметь возможности видеть мир. На 40 минут ребята надели повязки на глаза и выполняли задания, например, лепили человека будущего.

К ребятам приехали иностранные студенты, обучающиеся в Тюменском госуниверситете: Махруна и Алина из Узбекистана, Виктория из Казахстана, Альера из Кыргызстана, Симсур и Виктор из Китая, Мухсей из Таджикистана, Юсиф из Марокко, Ахмет из Египта. Они рассказали про праздники, игры, блюда, музыкальные инструменты, достопримечательности на своей родине.

Реализовала проект областная общественная организация "Объединение детских и пионерских организаций "Ребячья республика" при поддержке комитета по делам национальностей, пишет газета "Тюменская область сегодня".