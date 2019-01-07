Руководители команды формейшн "Вера" поделились секретами успеха

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О традициях, которые помогают команде формейшн "Вера"побеждать и быть первыми поговорили на девятнадцатой международной лекции-завтрак CreativeMornings. Спикерами выступили главный тренер команды и ее руководитель Алексеей Литвинов и тренер европейской сборной Александра Постельняк.

Александра рассказала, для того чтобы побеждать все коллективы руководствуется простыми, но важными правилами: доводить дело до конца, любить свое ремесло и помогать ближнему добиться результата. "Также у нас есть такой обычай — брать на соревнования игрушку-талисман, сшитую из других игрушек, которые принесли участники. Это наш символ, он помогает нам лишний раз вспомнить, что мы — одна команда, каждый разный, но когда мы вместе, то превращаемся в единый механизм", - отметила она.

Еще один из обычаев, как отметил Алексей, — тренерами младших групп зачастую становятся мастера, которые сами танцевали в детстве в формейшн "Вера". Также он подчеркнул, что все коллективы — одна большая семья.

"Большинство команд с ранних лет соревнуются и совершенствуются бок о бок: танцоры из старших составов во многом те, кто пришли в формейшн ребенком. К тому же, каждый год мы проводим рождественские обеды все вместе у основателя команды — Веры Шереговой, это помогает нам сблизиться, подытожить год и в теплой обстановке поздравить друг друга с праздниками", - рассказал Алексей.

В конце встречи участники вместе с куратором проекта Юлией Каргаполовой подвели итоги CreativeMornings в 2018 году: тюменцы пришли на заключительную лекцию в уходящем году. "Проект в Тюмени с каждой лекцией набирает популярность: за 2018 год более 700 человек стали участниками лекций и послушали 13 спикеров на 10 разных локациях. На 2019 год мы разрабатываем новые идеи и форматы, так как с каждым разом мы убеждаемся в том, что людей с креативными проектами и интересной деятельностью много в Тюмени и одного раза в месяц для встречи с ними мало", — уточнила Юлия Каргаполова.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, пишет "Мегатюмень".