Сборник детских произведений студии "Верешок" издан в Тюмени

| Фото: memoirevision.com | Фото: memoirevision.com

Выходом в свет сборника детских произведений "Уютный дворик" в Тюмени отметили 20-летие авторской студии "Верешок". Студия работает на базе Централизованной городской библиотечной системы Тюмени.

Издание книги стало возможным благодаря финансовой поддержке Общества русской культуры в лице сопредседателя общества Тамары Труниловой. Приветствуя собравшихся, она сказала, что рада знакомству с юными талантливыми тюменцами, напутствовала их не останавливаться на достигнутом.

Вместе с бессменным руководителем студии, поэтом, членом Союза писателей России Антониной Марковой гости совершили воображаемое путешествие в историю литературного объединения, вспомнили, как начинались занятия юных сочинителей, пишет "Вслух.ру".