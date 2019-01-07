Малышей Тюменского района учат основам пожарной безопасности через сказки
Проект по профилактике пожарной безопасности "Кошкин дом" реализуется в Тюменском районе. Его реализацию обсудили заместители глав по социальным вопросам администраций 23 муниципальных образований района.
Тема совещания - "Формирование навыков самосохранительного поведения у детей при пожарах. Обмен практиками". В первой части мероприятия, которое прошло в структурном подразделении дошкольного образования Богандинской школы № 2, педагоги представили свой опыт обучения детей самосохранению на примере сказки. Воспитанники не только показали мини-представление, но и продемонстрировали навыки поведения в случае пожара. Проект высоко оценил уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области Андрей Степанов. Рекомендовал к распространению на других территориях.
В обсуждении вопросов пожарной безопасности приняли участие представители пожарной службы по Тюменской области, совета ветеранов и совета родителей, инспекторы по охране прав детства Тюменского района.
После презентации опыта работы участники отправились в Центр культуры и досуга "Премьера", где за круглым столом обменялись имеющимся опытом, обсудили имеющиеся наработки и возможности в части профилактики пожарной безопасности детей и подростков.
Воспитатели детских садов района используют различные приемы и формы работы с детьми: беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов и тематические игры. Темой пожарной безопасности занимаются и в школах Тюменского района. Ученик Новотарманской школы Иван Гуляев представил собравшимся свой проект "Огненный спорт", направленный на популяризацию социально-значимой и добровольческой деятельности по пожарной безопасности в подростковой среде.
В Мальковской школе активно используются современные технологии и различные технические гаджеты. При закреплении знаний по пожарной безопасности учащиеся используют интерактивную игру с тестовыми заданиями Kahoot и квестовые игры с использованием QR-кодов, пишет "Мой портал".