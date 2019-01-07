Малышей Тюменского района учат основам пожарной безопасности через сказки

Архивное фото профилактической акции МЧС России по Тюменской области Архивное фото профилактической акции МЧС России по Тюменской области

Проект по профилактике пожарной безопасности "Кошкин дом" реализуется в Тюменском районе. Его реализацию обсудили заместители глав по социальным вопросам администраций 23 муниципальных образований района.

Тема совещания - "Формирование навыков самосохранительного поведения у детей при пожарах. Обмен практиками". В первой части мероприятия, которое прошло в структурном подразделении дошкольного образования Богандинской школы № 2, педагоги представили свой опыт обучения детей самосохранению на примере сказки. Воспитанники не только показали мини-представление, но и продемонстрировали навыки поведения в случае пожара. Проект высоко оценил уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области Андрей Степанов. Рекомендовал к распространению на других территориях.

В обсуждении вопросов пожарной безопасности приняли участие представители пожарной службы по Тюменской области, совета ветеранов и совета родителей, инспекторы по охране прав детства Тюменского района.

После презентации опыта работы участники отправились в Центр культуры и досуга "Премьера", где за круглым столом обменялись имеющимся опытом, обсудили имеющиеся наработки и возможности в части профилактики пожарной безопасности детей и подростков.

Воспитатели детских садов района используют различные приемы и формы работы с детьми: беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов и тематические игры. Темой пожарной безопасности занимаются и в школах Тюменского района. Ученик Новотарманской школы Иван Гуляев представил собравшимся свой проект "Огненный спорт", направленный на популяризацию социально-значимой и добровольческой деятельности по пожарной безопасности в подростковой среде.

В Мальковской школе активно используются современные технологии и различные технические гаджеты. При закреплении знаний по пожарной безопасности учащиеся используют интерактивную игру с тестовыми заданиями Kahoot и квестовые игры с использованием QR-кодов, пишет "Мой портал".