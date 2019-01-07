Тюменцы отправили более 800 писем Деду Морозу

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В Тюменской области завершилась ежегодная акция "Письма Деду Морозу". Более 800 писем опустили тюменцы в специальный новогодний почтовый ящик. Письма принимались до 23 декабря.

Новогодние послания из Тюмени в Великий Устюг доставляются поездом через Москву в течение десяти дней. Отправка корреспонденции осуществляется заранее для того, чтобы письма поступили вовремя.

Одними из первых в акции приняли участие учащиеся 5 класса Тюменской православной гимназии. Письма пятиклассники написали заранее. С классным наставником на почту пришли самые активные для того, чтобы помочь приклеить марки и подписать конверты. Ребята узнали, почему авторское письмо необходимо взвешивать, и как с помощью сайта Почты России узнать почтовый индекс.

Тюменские сотрудники Почты России отмечают, что в минувшем году в Великий Устюг тюменцы отправляли не только классические конверты, но и специальные, отпечатанные типографским способом, а также авторские, сделанные собственноручно, сообщает "Вслух.ру".