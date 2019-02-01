В Уватском районе состоялась ярмарка учебных мест

"Твой выбор – твои возможности" - под таким девизом в Уватском районе состоялась ярмарка учебных мест, сообщает пресс-служба администрации района

Мероприятие прошло на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Иртыш" села Уват при поддержке администрации муниципального образования и МКУ "Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района", а участие в ней приняли более 260 учащихся общеобразовательных учреждений района.

Главной целью ярмарки являлось оказание помощи молодёжи в вопросах профессиональной ориентации и самоопределения, выбора учебного заведения для дальнейшего обучения. Выбор в этот день помогали ребятам сделать преподаватели и студенты Тобольского педагогического института им. Д.И.Менделеева – филиала Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета и одного из его филиалов – Тобольского индустриального института, Тобольского многопрофильного колледжа, Тобольского рыбопромышленного техникума, Тобольского медицинского колледжа им. В.Солдатова. Свои профильные образовательные учреждения на ярмарке также представили сотрудники ОМВД России по Уватскому району и ФГКУ "23 отряд Федеральной противопожарной службы по Тюменской области".

Во время презентаций образовательных организаций учащиеся, а также их родители смогли ознакомиться с направлениями подготовки, с условиями поступления, особенностями образовательного процесса и студенческой жизни. Старшеклассникам также была предоставлена возможность побеседовать с представителями учебных заведений, задать интересующие вопросы, получить буклеты с полезной информацией, а также пройти профтестирование, организованное специалистами Центра занятости населения. Знакомство будущих абитуриентов с миром профессий продолжилось в конференц-зале физкультурно-оздоровительного комплекса, где их вниманию были представлены видеоролики об учреждениях профессионального образования региона и творческие выступления студентов вузов и колледжей.

Ярмарка учебных мест – одна из наиболее эффективных форм взаимодействия школьников и учебных заведений. Не выезжая за пределы района, за относительно небольшой промежуток времени учащиеся общеобразовательных учреждений получают большой объём информации о востребованных на рынке труда профессиях, учебных заведениях региона, что, несомненно, им пригодится, когда они будут делать свой главный выбор в жизни – выбор будущей профессии.