Сотрудники аэропорта Рощино проведут антитеррористические учения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на территории аэропорта Рощино пройдет с 11 февраля по 10 марта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Проезд к аэропорту по ул. Сергея Ильюшина будет ограничен для транспорта, а парковка вдоль улицы запрещена. Водителей просят не парковаться в указанном месте, иначе автомобили будут эвакуированы.

В связи с этим, аэропорт Рощино для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории аэропорта, предоставит льготный доступ автомобилей на служебную парковку.

Справки по телефону 8 912 990 59 74.