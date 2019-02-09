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Сотрудники аэропорта Рощино проведут антитеррористические учения

Общество, 17:05 08 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на территории аэропорта Рощино пройдет с 11 февраля по 10 марта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Проезд к аэропорту по ул. Сергея Ильюшина будет ограничен для транспорта, а парковка вдоль улицы запрещена. Водителей просят не парковаться в указанном месте, иначе автомобили будут эвакуированы.

В связи с этим, аэропорт Рощино для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории аэропорта, предоставит льготный доступ автомобилей на служебную парковку.

Справки по телефону 8 912 990 59 74.

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# аэропорт , аэропорт Рощино , безопасность , парковка , учения

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